Галлюциногенные грибы поборются с депрессией

Применение псилоцибина у людей с депрессией быстро снижало тяжелые симптомы психического расстройства, а у половины способствовало достижению ремиссии за месяц. Считается, что сегодня около 300 млн человек в мире страдают от серьезной депрессии и для большинства из них стандартное лечение не дает эффекта. Об этом сообщил сайт Хайтек+.

В 2016 году исследователи из госпиталя Джона Хопкинса (США) впервые сообщили, что лечение псилоцибином — известным компонентом галлюциногенных грибов — значительно снижает симптомы тревожности и депрессии у людей с диагнозом «рак». Новая работа доказывает, что экспериментальная терапия может быть расширена для гораздо большего количества пациентов, которые страдают от депрессии и без наличия смертельно опасного диагноза.

«Мы видим, что эффект от псилоцибина примерно в четыре раза больше, чем показали клинические исследования традиционных антидепрессантов»,

— заявил соавтор исследования Алан Дэвис.

Лечение псилоцибином справлялось с симптомами намного быстрее. В рамках исследования ученые наблюдали за 24 пациентами с тяжелой формой депрессии, которые прошли два пятичасовых сеанса псилоцибина с интервалом в две недели под руководством врачей и ученых.

В среднем у каждого из добровольцев период депрессии продолжался в течение уже двух лет до начала эксперимента. Средний возраст участников составил 39 лет. До начала лечения участники отказались от приема любых антидепрессантов, чтобы ученые смогли оценить действие псилоцибина.

71% добровольцев улучшили симптомы более чем на 50% в конце эксперимента. 54% достигли ремиссии в течение месяца. //Фото: russia-news.ru