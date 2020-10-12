Девять новых очагов коронавируса обнаружено в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавирусной инфекции в Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых COVID-19 был подтвержден 11 октября. Их в карельской столице 23.

Так, девять новых очагов инфекции выявили в домах на улице Октября, 6; на Краснофлотской, 6; на Зайцева, 8; на Железнодорожной, 8-б; на Красноармейской, 31-а; на Повенецкой, 6; на улице Древлянка, 20-а; на проезде Вьюжный, 10; на улице Художников Авдышевых, 1.

Заболевших появились и по адресам, где ранее регистрировались случаи инфекции. В частности, проспект Октябрьской, 54; Краснофлотская, 16; Первомайский, 6; Ватутина, 28; Чкалова, 52; Софьи Ковалевской, 14-а; на бульваре Интернационалистов, 15; на Мерецкова, 22; на Балтийской, 9; на Лыжной, 28; на Репникова, 13.

Всего с начала коронапандемии в Карелии заболел 4701 человек.