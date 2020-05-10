Появились новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены семь новых отметок в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 10 мая в столице республики новые заболевшие появились на улицах Герцена (дом № 47, СИЗО), Калинина (55б), Попова (4), Зеленая (8), Радужная, а также на Скандинавском проезде (7) и в СНТ «Лососинка».

Добавим, в Карелии раскрыли личность мужчины, заразившегося COVID-19. Есть опасения, что этому помогла карта распространения коронавируса, созданная по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Сегодня мы предлагаем вам поразмыслить нужна ли такая карта вообще и высказать свою позицию через голосование, которое находится здесь.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено 12 новых случаев коронавируса: 8 в Петрозаводске, 1 – в Пряжинском районе и 3 – в Сегежском районе». Общее количество заболевших – 160 человек.