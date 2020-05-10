Началось благоустройство дворов Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт дворовых территорий. Несмотря на праздничные дни к работам приступили в районе домов №№10, 12, 14 по улице Зеленой. Подрядная организация ООО «Саигра» снимает старое дорожное покрытие, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

На этой территории запланирована замена асфальта, устройство освещения, установка урн и скамеек, обустройство парковки, тротуаров, озеленение (восстановление газонов), установка ограждений. Стоимость работ 5 млн 869 тыс. рублей.

Напомним, всего в 2020 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить территории 71 многоквартирного дома. На всех объектах запланировано асфальтирование, установка скамеек и урн. В 63 дворах организуют освещение, в 41 – устроят автомобильные парковки. Также среди работ по благоустройству – озеленение, удаление старых деревьев, формовка, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.