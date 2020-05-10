Боремся с болезнью или с больными? Наш опрос

Наш материал о том, как в Кеми местные жители раскрыли личность пациента с коронавирусом, вызвал большой резонанс. А также – острую дискуссию о том, нужна ли карта распространения инфекции, опасна ли она и как ее создание соотносится с нормами этики. Потому что, по мнению некоторых граждан, деанонимизировать больного смогли отчасти благодаря этой карте.

Карту распространения инфекции разработали в регионе по инициативе главы республики Артура Парфенчикова. И с самого начала высказывались опасения, не приведет ли ее внедрение к раскрытию персональных данных заболевших людей. К каким социальным последствиям приведет подобная практика, если зараженных будет становиться все больше? Не приведет ли это к травле зараженных, как это уже происходит во многих регионах? Где грань между осторожностью, бдительностью и вторжением в чужую частную жизнь, в вопросы медицинской тайны?..

Сегодня мы предлагаем вам поразмыслить над этими вопросами и высказать свою позицию через голосование ниже. Как всегда, итоги опроса подведем вместе.