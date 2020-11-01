В Карелии вновь выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом

Высокий уровень выявления новых случаев коронавируса не падает в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в республике.

«Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 113 человек. Из этого числа заболевших – 90 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести»,

– говорится в сообщении оперштаба.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Пиндуши), в Кондопоге – 9 человек, в Пудоже – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Сортавале – 9 человек, в Сегеже – 8 человек, в Суоярвском районе – 2 человека (поселки Поросозеро и Найстенъярви), в Муезерском – 2 человека, в Пряже – 7 человек, в Олонецком районе – 6 человек (Олонец – 3, поселок Ильинский – 2, поселок Ковера – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 11, в Кондопожском районе – 21, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском районе – 5, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1091,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1102,7 случая, по Северо-Западу – 1552,2.

Добавим, что сегодня оперштаб сообщил сразу о трех летальных исходах от коронавируса. Подробнее здесь.