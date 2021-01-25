Более 800 жителей старше 60 лет привили от коронавируса в Карелии

В Карелии от коронавируса привили 822 жителя старше 60 лет. Об этом сегодня утром на своей странице «ВКонтакте» написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Всего с начала прививочной кампании в республике первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 3215 человек, вторым – 448 жителей. По словам министра, в ближайшее время ожидается поставка очередной партии вакцины.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Всего в республике планируют привить около 300 тысяч человек.