Взрослые забили тревогу, увидев детей рядом с полыньей в Питкяранте

В Питкяранте недалеко от заводского моста днем 20 января две девочки катались на коньках по льду.

Пролив не замерзает полностью, а рядом с местом, где катались дети, находилась полынья, сообщается о коварстве льда в паблике «Карелия: Питкяранта news». Сотрудники завода вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка забрали детей со льда и провели разъяснительную беседу. В паблике проводится параллель с недавней трагедией в поселке Хелюля, где после длительных поисков шестилетнего мальчика его тело извлекли из реки Тохмайоки.

Также сообщается о погибшем рыбаке на Ладожском озере. Днем 20 января у побережья Питкяранты оторвало льдину с рыбаками. В тот день лед на озере стремительно стал трещать и ломаться. 69-летний мужчина оказался в воде. Рыбак погиб. (фото vk.com)