Байкер, разъезжающий по Петрозаводску зимой, взволновал соцсети

Карельским мотоциклистам не страшны ни стужа, ни снег, ни зима. Несмотря на то, что сезон железных коней закрыли еще осенью, на некоторых городских магистралях все еще можно встретить одиноких мотоциклистов.

Так, днем 20 января камера уличного видеонаблюдения «Сампо.ру» запечатлела, как по мосту между Кукковкой и Древлянкой едет байкер. Короткое видео появилось в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Кто этот безумец на красном иже? Что за резина волшебная на мотоцикле что в такую погоду держит?»

- интересуется один из пользователей соцсети.

Ранее автомобилиста восхитил байкер, который ехал на мотоцикле в тридцатиградусный мороз.