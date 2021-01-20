20 января 2021, 10:19
Соцсети

В Карелии рыбак спас замерзшую на озере птицу

Спасенная птица оказалась гагарой и уже облюбовала ванну с водой в доме жителям Медвежьегорска

На Лесном озере в Медвежьегорском районе рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Житель Медвежьегорска забрал птицу, которая оказалась гагарой, домой и отогрел, сообщается в паблике «Медвежьегорск Типичный».

«Что дальше делать, бросить жалко было. Подскажите..... Может есть, какой питомник в Медгоре...»,

- спрашивает рыбак.

Птица облюбовала ванную с водой в квартире своего спасителя:

«Гагара, это ее стихия, сколько радости».

фото ru.depositphotos.com

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Метки: 
Соцсеть
птица
гагара
новости Карелии
Медвежьегорск
рыбак