20 января 2021, 10:19
В Карелии рыбак спас замерзшую на озере птицу
Спасенная птица оказалась гагарой и уже облюбовала ванну с водой в доме жителям Медвежьегорска
На Лесном озере в Медвежьегорском районе рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Житель Медвежьегорска забрал птицу, которая оказалась гагарой, домой и отогрел, сообщается в паблике «Медвежьегорск Типичный».
«Что дальше делать, бросить жалко было. Подскажите..... Может есть, какой питомник в Медгоре...»,
- спрашивает рыбак.
Птица облюбовала ванную с водой в квартире своего спасителя:
«Гагара, это ее стихия, сколько радости».
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