В Карелии рыбак спас замерзшую на озере птицу

На Лесном озере в Медвежьегорском районе рыбаки заметили птицу, которая, судя по всему, замерзла. Житель Медвежьегорска забрал птицу, которая оказалась гагарой, домой и отогрел, сообщается в паблике «Медвежьегорск Типичный».

«Что дальше делать, бросить жалко было. Подскажите..... Может есть, какой питомник в Медгоре...»,

- спрашивает рыбак.

Птица облюбовала ванную с водой в квартире своего спасителя:



«Гагара, это ее стихия, сколько радости».

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