20 января 2021, 20:56
Рыбак погиб сегодня на Ладожском озере
Мужчину, тонувшего у Питкяранты, доставили на берег, но было уже поздно
20 января, в районе города Питкяранта, налетевший шквальный ветер в считанные минуты раскрошил неокрепший лёд на Ладоге и оторвал более прочную льдину от берега, сообщает паблик «ГИМС Лахденпохья».
В воде оказался рыбак, его удалось доставить на берег. Только было уже поздно.
– пишет, старший государственный инспектор инспекторского участка г. Лахденпохья Истранин.
Данные о других рыбаках, находящихся на льдине пока не подтвердились. ГИМС предупреждает жителей Карелии об опасности нахождения на льду в акватории Ладожского озера.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о разрушении ледяного поля у Питкяранты и рейде спасательного катера за рыбаком.
Фото Павла Илатовского