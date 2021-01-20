Рыбак погиб сегодня на Ладожском озере

20 января, в районе города Питкяранта, налетевший шквальный ветер в считанные минуты раскрошил неокрепший лёд на Ладоге и оторвал более прочную льдину от берега, сообщает паблик «ГИМС Лахденпохья».

В воде оказался рыбак, его удалось доставить на берег. Только было уже поздно.

– пишет, старший государственный инспектор инспекторского участка г. Лахденпохья Истранин.

Данные о других рыбаках, находящихся на льдине пока не подтвердились. ГИМС предупреждает жителей Карелии об опасности нахождения на льду в акватории Ладожского озера.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о разрушении ледяного поля у Питкяранты и рейде спасательного катера за рыбаком.

Фото Павла Илатовского