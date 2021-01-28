28 января 2021, 21:48
Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
Россияне смогут улететь в Грецию и Сингапур
С 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
С учетом учетом эпидобстановки было «принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром».
Рейсы будут выполняться из Москвы в Сингапур трижды в неделю, из Москвы в Афины – дважды.
Ранее с 27 января было возобновлено авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. (фото welcometimes.ru)