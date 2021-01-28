В Роспотребнадзоре раскрыли, когда россияне смогут отказаться от масок

Возможно, уже в этом году россияне смогут отказаться от защитных масок. Такое предположение высказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся»,

- сказала Попова в эфире Первого канал, передает РИА Новости.

Главный государственный санитарный врач страны также сказала, что подтверждается предположение о сезонности коронавируса. С ее слов, сейчас инфекция понемногу отступает.

Как считает Попова, антитела к вирусу в России выработали примерно 20-25% населения.

Ранее она отмечала, что эпидситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% россиян. (фото biwork.ru)