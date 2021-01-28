Рекордная за 15 лет убыль населения зафиксирована в России

По информации на 1 января 2021 года численность населения России составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

За минувший год население страны сократилось на 510 тысяч человек. В последний раз убыль населения свыше полумиллиона человек фиксировалась в России в 2005 году.

Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,3 миллиона человек, сельское - около 37 миллионов человек. Фото bloknot.ru