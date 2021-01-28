28 января 2021, 11:27
Суточная заболеваемость коронавирусом снова растет в России
Оперативный штаб рассказал о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России подтверждены 19 138 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 575 человек. Выздоровели 26 775 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Москве 2897 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2128, в Вологодской области - 285, в Архангельской области - 244, в Ленинградской области - 224, в Мурманской области - 187.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 3 793 810 раз. Скончался 71 651 человек.
Напомним, в Карелии 27 января коронавирус подтвержден у 239 человек. Фото lenta.ru