Суточная заболеваемость коронавирусом снова растет в России

За последние сутки в России подтверждены 19 138 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 575 человек. Выздоровели 26 775 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2897 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2128, в Вологодской области - 285, в Архангельской области - 244, в Ленинградской области - 224, в Мурманской области - 187.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 3 793 810 раз. Скончался 71 651 человек.

Напомним, в Карелии 27 января коронавирус подтвержден у 239 человек. Фото lenta.ru