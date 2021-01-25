Россия разрешила въезд жителям четырех стран

Россия сняла введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд для жителей Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства.

Граждане перечисленных стран и обладатели вида на жительство могут попасть в нашу страну по воздуху. Россияне также могут улететь в любую из этих четырех стран.

Ранее оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с четырьмя государствами с 27 января. Во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели) и Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) самолеты будут летать дважды в неделю, в Катар (Москва - Доха) – трижды. (фото argumenti.ru)