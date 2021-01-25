25 января 2021, 21:41
Россия

Россия разрешила въезд жителям четырех стран

Ограничения, введенные из-за пандемии, сняты для Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россия сняла введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд для жителей Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства.

Граждане перечисленных стран и обладатели вида на жительство могут попасть в нашу страну по воздуху. Россияне также могут улететь в любую из этих четырех стран.

Ранее оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с четырьмя государствами с 27 января. Во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели) и Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) самолеты будут летать дважды в неделю, в Катар (Москва - Доха) – трижды. (фото argumenti.ru)

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коронавирус
Михаил Мишустин
Финляндия
Вьетнам
Индия
катар
въезд