Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья

Как говорится, счастье за деньги не купишь, но на них можно приобрести вещи, которые домчат до него или сделают немного счастливее. Сервис SuperJob узнал у россиян, сколько им требуется денег для счастья. Результаты исследования приводит «Лента.ру».

Некоторых участников опроса в среднем вполне бы устроило 166 тысяч рублей в месяц. Мужчинам для счастливой жизни хотелось бы 187 тысяч, запросы у женщин выглядят несколько скромнее – 146 тысяч.

Больше всего денег для счастья потребовалось бы жителям Москвы – 220 тысяч. На втором месте по запросам – жители Владивостока, которым бы хватило для счастья 200 тысяч. Третья строчка у жителей Ростова-на-Дону - 190 тысяч. Для счастья петербуржцам хватило бы 176 тысяч рублей.

Самые скромные запросы оказались у жителей Барнаула и Ульяновска - 138 тысяч рублей, Кирова - 132 тысячи, Оренбурга - 124 тысячи. (фото citytraffic.ru)