В России может появиться вакцина от аллергии на кошек

В 2021 году в России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Именно в этом вузе идет разработка препарата, сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что исследования вакцины, которая может помочь многим любителям домашних животных, уже завершены. Документы на ее регистрацию, однако, еще не подавались.

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», - отметил Глыбочко. Фото tinydog.ru