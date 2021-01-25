Российские вузы возвращаются к очному формату обучения

В ближайшее время студенты российских вузов вернутся к очному формату обучения. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводит РИА Новости.

В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками,

- заявил чиновник.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом позволяет перейти к аккуратному снятию ограничений в регионах России. Фото myseldon.com