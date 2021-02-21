Еще более 150 жителей Карелии заразились коронавирусом

Врачи продолжают выявлять коронавирусную инфекцию у жителей Карелии. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 158 человек. Из этого числа заболевших - 152 человека, из них 44 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии, передает утром 21 февраля региональный оперативный штаб. Удалось поправиться еще 216 пациентам.

Число выявленных случаев коронавируса в Карелии по-прежнему очень высокое - 6465,6 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения по России этот показатель составляет 2829,3 случая, по Северо-Западу - 4993,1.

С начала пандемии в республике заболели - 40 022, поправились - 35 594, умерли - 287. (фото aa.com.tr)