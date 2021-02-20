Врач призвала «запивать» стресс водой

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова подсказала, как справиться с эмоциональным напряжением. Врач дала рекомендации в беседе на радио Sputnik, передает РИА Новости.

По мнению специалиста, стресс нельзя заедать, так как этот процесс стимулирует к приему пищи. Если человек заест напряжение чем-то полезным, то в другой раз полезной еды под рукой может и не оказаться, тогда человек съест гамбургер или что-то наподобие. Павлова считает, что стрессовые ситуации надо «запить» водой или заняться физической нагрузкой.

По словам специалиста, при напряжении мозг стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, а при употреблении воды эта связь прекращается. (фото protrud.info)