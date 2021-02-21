Число жертв пандемии в Карелии возросло до 287 человек

Пациенты с коронавирусной инфекцией продолжают умирать в больницах Карелии. Врачам удается спасти не всех поступивших в лечебные учреждения.

Как сообщает утром 21 февраля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса.

В Сортавальской ЦРБ скончались житель Сортавалы, 1954 года рождения, жительница поселка Уусикюля, 1936 года рождения, и жительница поселка Муезерский, 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания

Таким образом общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 287 человек. (фото Александр Глуз, spbdnevnik.ru)