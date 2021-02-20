В Карелии учителя, избивавшего детей в школе, отстранили от работы

От рук учителя истории и социального педагога в Ладвинской школе пострадали семиклассник и пятиклассница. Оба инцидента произошли в феврале с разницей в две недели. В одном случае учитель схватил ребенка за шею, остались следы. Педагог утверждал что погорячился, поскольку ученик вел себя вызывающе. Во втором случае, учитель толкнул девочку, она ударилась лбом о парту.

Итогом неподобающего поведения школьного учителя стало возбуждение административного производства по статье о побоях. Об этом уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев рассказал РИА Новости.

По словам омбудсмена, полиция провела проверку после жалоб родителей двух учеников, учителя отстранили от работы. Материалы проверки переданы в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным омбудсмена, решается вопрос о форме увольнения учителя. (фото rg.ru)