На реке Нижний Выг в Карелии прогремели взрывы

Сегодня на реке Нижний Выг недалеко от Беломорска работали саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты с помощью взрывов снизили уровень воды в реке. Ближайшие к берегам территории и социальные объекты спасены от затопления.

Этой зимой из-за морозов на реках Карелии активно образуется ледовая корка - шуга. Она мешает течению рек, из-за чего вода поднимается, и река выходит из берегов.