20 февраля 2021, 17:27
На реке Нижний Выг в Карелии прогремели взрывы
Уровень воды в реке снизили саперы КРПСС
Сегодня на реке Нижний Выг недалеко от Беломорска работали саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы, подведомственной госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты с помощью взрывов снизили уровень воды в реке. Ближайшие к берегам территории и социальные объекты спасены от затопления.
Этой зимой из-за морозов на реках Карелии активно образуется ледовая корка - шуга. Она мешает течению рек, из-за чего вода поднимается, и река выходит из берегов.