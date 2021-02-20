Мэрия рассказала, с каких улиц будут вывозить снег сегодня и завтра

Компания «ТехРент» продолжает поддерживать чистоту улиц Петрозаводска. Сейчас сотрудники предприятия трудятся в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня подрядчик работал в центре города, на Зареке, в Октябрьском и Первомайском районах. Снег вывозили с площади Кирова, улиц Мелентьевой, Герцена, Гоголя, Максима Горького, Сулажгорской, Первомайского проспекта.

Завтра работы будут продолжены на улицах Красноармейской, Кирова, Максима Горького, планируются - на улицах Калинина, Ленинградской, Московской, проспекте Александра Невского и площади Кирова.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку городских улиц можно пожаловаться по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска