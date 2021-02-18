В Карелии учитель ударил школьницу об стол, а ученика схватил за шею

Об агрессивном поведении одного из учителей Ладвинской школы по отношению к двум ученикам рассказали коллеги из издания Karelia.news, которым о случившемся стало известно от жителей Прионежья.

В феврале социальный педагог и учитель истории схватил семиклассника за шею, оставив синяк. В другой раз учитель ударил головой об стол пятиклассницу. Эти подробности журналистам рассказал уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

По сообщению издания, о первом случае применения силы в образовательном учреждении знали. При этом педагог утверждал что погорячился, поскольку ученик вел себя вызывающе. Случай замяли, хотя у школы были претензии к учителю из-за его публикаций в соцсети, содержащих нецензурные выражения. Затем произошел второй инцидент.

По мнению омбудсмена, такой человек не должен работать с детьми. Сараева удивило, что ситуацию в школе пытались замолчать. Омбудсмен уверен, что от учителя еще исходила вербальная агрессия, что также недопустимо.

Сараев поставил вопрос о принятии в отношении учителя управленческого решения. Прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, пока же проходит проверка. Накануне, 17 февраля, образовательное учреждение посетили инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Прионежскому району. (фото tverlife.ru)