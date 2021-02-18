Мошенники обманули жительницу Карелии в соцсети

В полицию Сегежского района обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что лишилась денег после переписки в соцсети с подругой. Пострадавшая предположила, что аккаунт знакомой взломали мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что злоумышленники действовали еще проще. Они создали страницу-копию подруги заявительницы и через нее общались с женщиной. Злодеи уверили пенсионерку, что популярный банк проводит акцию и дарит клиентам бонус. Под этим предлогом мошенники узнали данные банковской карты пожилой женщины и списали с нее 19 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по сообщению пенсионерки и просит жителей республики быть внимательными при общении в Сети.