Названа причина потопа в МФЦ в Петрозаводске

Стали известны подробности коммунальной аварии, произошедшей 17 февраля в здании МФЦ по адресу набережная Гюллинга, 11. О происшествии сообщает официальный Интернет-портал республики.

По официальным данным, в системе отопления на четвертом этаже здания горячая вода протекла в помещения отдела предоставления услуг. На месте немедленно были организованы работы по перекрытию подачи теплоносителя. Все документы заявителей были оперативно перемещены в непострадавшие от аварии помещения. Сохранность документов была обеспечена в полном объеме.

Сильнее всего в аварии пострадали клиентский зал обслуживания и некоторые вспомогательные помещения. До устранения последствий аварии прием заявителей организован во втором отделении МФЦ по адресу Литейная площадь, 3.

Очередь сохранена, открыты дополнительные окна приема, в которых работают специалисты первого отдела.

Выдача документов осуществляется на набережной Гюллинга, 11. Сейчас производится оценка нанесенного ущерба и расчет средств, необходимых для восстановления работы отдела. По мере устранения последствий аварии будет возобновлен прием заявителей в здании на набережной Гюллинга.