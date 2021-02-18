Заснувший в подъезде мужчина стал жертвой преступления

39-летний кондопожанин рассказал полиции, что стал жертвой преступления. Он пояснил, что пришел в гости, но хозяев не было дома. Тогда мужчина решил их дожидаться в подъезде, но уснул, а когда проснулся, то заметил пропажу денег и телефона. Ущерб составил 9 500 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснили стражи порядка, следом за потерпевшим в подъезд зашел другой мужчина, которые вскоре ушел. Полицейские разыскали его. 34-летний житель Кондопоги рассказал, что тоже шел в гости, увидел в подъезде спящего незнакомца и проверил его карманы. Похищенные шесть тысяч рублей он потратил на алкоголь, а чужой телефон оставил себе.

Подозреваемый в краже пообещал возместить ущерб. (фото Сергей Лескеть, sputnik.by)