18 февраля 2021, 15:43
Происшествия

Заснувший в подъезде мужчина стал жертвой преступления

Полицейские выследили возможного злоумышленника, подозреваемого в краже денег и телефона

39-летний кондопожанин рассказал полиции, что стал жертвой преступления. Он пояснил, что пришел в гости, но хозяев не было дома. Тогда мужчина решил их дожидаться в подъезде, но уснул, а когда проснулся, то заметил пропажу денег и телефона. Ущерб составил 9 500 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснили стражи порядка,  следом за потерпевшим в подъезд зашел другой мужчина, которые вскоре ушел. Полицейские разыскали его. 34-летний житель Кондопоги рассказал, что тоже шел в гости, увидел в подъезде спящего незнакомца и проверил его карманы. Похищенные шесть тысяч рублей он потратил на алкоголь, а чужой телефон оставил себе.

Подозреваемый в краже пообещал возместить ущерб. (фото Сергей Лескеть, sputnik.by)

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Метки: 
Кондопога
Кража
деньги
телефон
новости Карелии
Полиция