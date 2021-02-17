17 февраля 2021, 17:36
Происшествия

В МФЦ в Петрозаводске произошел потоп

Отделение на набережной Гюллинга временно не работает, состояние документов заявителей неизвестно

В здании многофункционального центра и Корпорации развития Карелии на набережной Гюллинга произошел потоп. Фотографии с места происшествия публикует «Губернiя Daily».

Отделение МФЦ временно не работает. В центре подтвердили, что здание действительно затопило. Когда МФЦ возобновит свою работу, пока не известно.

Также непонятно, насколько сильно пострадали документы заявителей. Судя по опубликованным снимкам, интерьеры здания пострадали довольно серьезно.

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Петрозаводск
мфц
Коммунальная авария
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набережная гюллинга
новости петрозаводска