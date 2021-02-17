17 февраля 2021, 17:36
В МФЦ в Петрозаводске произошел потоп
Отделение на набережной Гюллинга временно не работает, состояние документов заявителей неизвестно
В здании многофункционального центра и Корпорации развития Карелии на набережной Гюллинга произошел потоп. Фотографии с места происшествия публикует «Губернiя Daily».
Отделение МФЦ временно не работает. В центре подтвердили, что здание действительно затопило. Когда МФЦ возобновит свою работу, пока не известно.
Также непонятно, насколько сильно пострадали документы заявителей. Судя по опубликованным снимкам, интерьеры здания пострадали довольно серьезно.