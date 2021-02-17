17 февраля 2021, 16:39
Происшествия

Прокуратура проверяет гибель семьи из Санкт-Петербурга в Карелии

В дорожной аварии в Медвежьегорском районе разбились четыре человека, в том числе двое детей

Прокуратура Карелии организовала проверку после ДТП в Медвежьегорском районе, в котором погибла семья из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к обслуживанию и содержанию автомобильной дороги. После этого будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, страшная авария произошла утром 16 февраля на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе. Автомобиль «Хендай Гетц», которым управляла 37-летняя жительница Санкт-Петербурга, столкнулся с лесовозом. В аварии погибла водитель, ее 37-летний супруг, а также дети - восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик.

Результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Медвежьегорского района. Фото ГИБДД Карелии

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