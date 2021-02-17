Жителя Карелии отправили в колонию строгого режима за убийство

33-летнего жителя Сортавалы отправили за решетку за убийство. Преступление было совершено еще в декабре 2019 года, приговор вынесли лишь в феврале этого года.

Пьяный мужчина во время конфликта с потерпевшим бил того по лицу. Потерпевший замахнулся на обидчика ножом, но тот вырвал оружие и дважды ударил жертву в груда, а затем в спину. Мужчина упал, а сортавалец стал бить его ногами. По сообщению прокуратуры, в результате колото-резанного ранения груди, осложнившегося массивной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия.

Коллегия присяжных признала мужчину виновным и пришла к заключению, что мужчина заслуживает снисхождения при назначении наказания. Суд не согласился с позицией защиты, что виновный действовал с превышением пределов необходимой обороны. В результате мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строго режима. Также он обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 200 000 рублей. (фото kubnews.ru)