В аптеки Карелии завезут 200 тысяч медицинских масок

На следующей неделе в аптеки Карелии поступят 200 тысяч медицинских масок и средства дезинфекции, сообщает паблик «Республика Карелия».

На совещании оперативного штаба по коронавирусу в правительстве республики рекомендовали закрыть все бассейны в Карелии. Также сообщается, что все учреждения соцзащиты находятся на карантине, запрещены визиты родственников, приостановлена диспансеризация людей старшего возраста.



Волонтеры из числа студентов Петрозаводского медколледжа и Медицинского института ПетрГУ будут доставлять продукты и медикаменты пожилым людям. Также волонтеры помогают на горячей линии Минздрава.



Путешественников с подозрением на коронавирус выявляют на пунктах пропуска «Люття» и «Суоперя», в Вяртсиля найдено помещение для временного размещения граждан.