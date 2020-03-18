Грипп атаковал жителей Карелии

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии. За прошедшую неделю было зарегистрировано 6734 случая заболевания. Отмечается, что уровень заболеваемости выше эпидпорога на 17%. В Петрозаводске - 3416 заболевших, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 12,3%.

На карантин в Петрозаводске был закрыт Академический лицей, также 14 классов в школах № 11, 17, 38, 29, 37, 1 лицее.

В Сумпосадской школе Беломорского района закрыты на карантин четыре класса. Два класса в Кривопорожской школе Кемского района. две группы в детском садике поселка Пиндуши, одна группа в садике в поселке Лоухи. Также была закрыта младшая группа в школе №7 в Суоярви, один класс в Поросозерской школе, один класс в школе №7 в Сегеже.

При обследовании больных выделены вирусы гриппа А(H1N1)2009, А(H3N2), В и прочие респираторные вирусы, новых коронавирусов не обнаружено.