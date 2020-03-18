18 марта 2020, 15:38
Общество

Мэрия пытается не допустить попадания нефтепродуктов в Онежское озеро

В створе улицы Московской установлены боновые заграждения и выполнены иные мероприятия

Мэрия Петрозаводска приняла меры для минимизации ущерба Онежскому озеру от сезонного розлива нефтепродуктов из ливневой канализации на улице Московской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Там были установлены плавучие заграждения, закуплен сорбент, а также ограничен доступ посторонних на территорию локальных очистных сооружений. На момент производства всех этих работ попадания нефтепродуктов в озеро обнаружено не было.

Помимо этого, мэрия Петрозаводска подала заявку на участие в международном экологическом проекте вместе с партнерами из финского города Каяани. В случае ее одобрения модернизация локальных очистных сооружений в городе выйдет на новый уровень.

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Метки: 
Петрозаводск
улица Московская
Онежское озеро
нефтепродукты
водоочистные сооружения
Финляндия
каяани
новости петрозаводска