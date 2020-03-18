Мэрия пытается не допустить попадания нефтепродуктов в Онежское озеро

Мэрия Петрозаводска приняла меры для минимизации ущерба Онежскому озеру от сезонного розлива нефтепродуктов из ливневой канализации на улице Московской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Там были установлены плавучие заграждения, закуплен сорбент, а также ограничен доступ посторонних на территорию локальных очистных сооружений. На момент производства всех этих работ попадания нефтепродуктов в озеро обнаружено не было.

Помимо этого, мэрия Петрозаводска подала заявку на участие в международном экологическом проекте вместе с партнерами из финского города Каяани. В случае ее одобрения модернизация локальных очистных сооружений в городе выйдет на новый уровень.