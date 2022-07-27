Более 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

9 027 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в России за последние сутки, сообщает утром 27 июля федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Столь высокие цифры фиксируют впервые с апреля.

За сутки поправились 5115 человек, еще 1628 госпитализировали. Летальную статистику пополнили еще 36 человек.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф 27 июля, в Карелии выявлено 37 инфицированных коронавирусом, в больницу попали два человека, пять человек поправились, умерших от коронавируса не зарегистрировано за сутки. (фото unsplash.com, Prasesh Shiwakoti (Lomash))