Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в российских поликлиниках

В большинстве российских поликлиник есть сложности с вакциной против коронавируса «Спутник Лайт». Почти во всех регионах она в дефиците, пишет «Коммерсантъ».

Эта прививка предназначена специально для ревакцинации, однако сделать бустер именно этим препаратом на практике довольно сложно. Медики предлагают ревакцинироваться первой дозой «Спутника V».

Говорят, что по составу эта прививка идентична «Спутнику Лайт». Ряд экспертов считает, что его могли перестать выпускать, потому что в стране теперь достаточно «Спутника V», массовое производство наладили. Но официально не сообщается, почему «Спутник Лайт» оказался в дефиците.

Сделать именно этим препаратом прививку не получится в Бурятии, Крыму, Саратовской, амурской, Иркутской и Ульяновской областях. В Карелии «Спутник Лайт» местами есть, но привиться повторно «Спутником V» гораздо реальнее. // Фото: pxhere.com