Врач рассказал об ошибке россиян, которая может привести к смерти

Иммунолог Андрей Продеус назвал игнорирование боли серьезной ошибкой, которая может привести к непоправимым последствиям. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Врач отметил, что людям не стоит терпеть боль. Она сигнализирует о том, что с организмом не все в порядке. Если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает, заключил специалист.

«Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая», - высказался врач.

Специалист также отметил, что лекарства помогают остановить боль в самом начале ее развития. Если человек решил перетерпеть неприятные ощущения, то они могут усилиться, и одной таблетки будет уже недостаточно. Фото: unsplash.com