Маленький ребенок обварился насмерть в ванной в Подмосковье

В Московской области двухлетний мальчик остался один в ванной комнате и обварился кипятком, из-за чего умер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, трагедия произошла в Воскресенске 17 июля. Мать ребенка поручила страшему сыну присмотреть за братиком, а сама отправилась во двор, чтобы покормить домашних птиц. 11-летний юноша должен был помыть брата и поменять ему подгузник.

Находясь во дворе, женщина услышала крик и побежала обратно в дом. В ванной комнате она увидела старшего сына с рыдающим ребенком на руках - у мальчика по всему телу проступали ожоги. По словам школьника, он оставил брата в душевой кабине всего на минуту, а сам ушел за полотенцем. Услышав крик, он вернулся в ванную и увидел, что из крана льется кипяток. Мать погибшего предположила, что мальчик дотянулся до вентиля и повернул его.

Медики выявили у ребенка ожоги 70 процентов тела. В течение недели они боролись за его жизнь, но спасти пациента врачам не удалось - 25 июля он скончался. Фото: unsplash.com