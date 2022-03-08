В Карелии есть умершие от коронавируса и много вновь заразившихся

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 327 новых инфицированных коронавирусной инфекцией (33 - дети), из них непривитых – 274 (83,7%). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

В ковидных стационарах получают лечение 715 пациентов, в состоянии средней тяжести – 685 человек, в тяжёлом – 26 (из них непривитых - 26).

Выздоровели с начала пандемии 120530 человек, за последние сутки – 298.

Всего на 8 марта в Республике Карелия зарегистрированы 128192 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16782 ребёнка. С начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1415 человек.