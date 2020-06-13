АО «ВАД» прокомментировало ситуацию со вспышкой COVID-19 в Карелии

В АО «ВАД» прокомментировали ситуации со вспышкой COVID-19 у рабочих в Сортавальском районе. Информацию продублировало на своем сайте правительство Карелии, также пресс-релиз поступил в нашу редакцию.

В релизе компании говорится, что информация о том, что сотрудник АО «ВАД», сдавший положительный тест на коронавирус, сбежал от медицинского наблюдения, не соответствует действительности. Напомним, ранее телеграм-канал «Карельские лайки» сообщил о бегстве одного из работников «ВАД» из-под врачебного контроля.

По сообщению компании, вечером 10 июня этот рабочий отправился домой по семейным обстоятельствам. Результаты теста стали известны ночью 11 июня.

«Однако в связи с тем, что водителя не обнаружили на территории стройгородка вблизи Пуйкколы Сортавальского района, медицинские работники не смогли проинформировать его сразу. Представители Роспотребнадзора обратились в АО «ВАД», после чего вопрос с местонахождением водителя был решен незамедлительно»,

- говорится в сообщении компании.

В итоге санитарный врач АО «ВАД» сообщил сотруднику о положительном результате теста. Рабочий находится на самоизоляции, жалоб на состояние здоровья у него нет.

Далее в тексте говорится о мерах по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют в АО «ВАД».

Прибывающим в стройгородки сотрудникам делают тесты на ковид, также проводятся регулярные плановые тестирования сотрудников, которые продолжают трудиться на дорожных объектах. За период режима повышенной готовности в Карелии рабочим АО «ВАД» было сделано около 2700 тестов. В результате одной из проверок, проведенной 26 мая, были выявлены первые случаи бессимптомного заражения коронавирусом среди рабочих стройгородка. На объекте находилось 142 человека, у 5 из них был выявлен коронавирус. В Сортавальской ЦРБ 29 рабочим сделали компьютерную томографию. В Петрозаводск отправили 21 пациента, которым провели аналогичное исследование в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

«Тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, после проведения КТ-исследований у 13 из них обнаружили пневмонию в легкой форме. Все они сейчас находятся в специализированных COVID-отделениях медучреждений республики, заболевание протекает бессимптомно, ухудшения самочувствия рабочие не испытывают. Остальные 134 человека находятся на обсервации на территории строительного городка», - говорится в сообщении организации.

12 июня на территории стройгородка была проведена дезинфекция. Также поступил дополнительный запас медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, продуктов питания и топлива.