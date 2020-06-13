Парфенчиков показал, как продвигается ремонт железнодорожного вокзала

В карельской столице продолжают ремонтировать железнодорожный вокзал. Завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2020 года. О том, что уже сделано, а что еще предстоит рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, уже завершен ремонт инженерных систем и основных помещений, в том числе залов ожидания, билетно-багажного центра и кассовых залов. В настоящее время открыты зал ожидания, вестибюль и санитарные комнаты, пешеходный тоннель для перехода на вторую платформу.





В здании скоро заработает лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведутся работы по организации парковки вблизи вокзала. Строятся два павильона для досмотра пассажиров, завершается реставрация шпиля.

«Многие помнят знаменитый ресторан, который находился в здании вокзала. Теперь на его месте будет современный бизнес-зал»,

- рассказал Артур Парфенчиков. Продолжается строительство пешеходного моста над железнодорожными путями.

«Новая конструкция будет разделена на две части: для удобного прохода через пути и к платформам. Для этого построят спуски и лифты, а для безопасности с обеих сторон от железной дороги установят прозрачный 3D-забор», - сообщил глава республики. Кроме того, ведется ремонт павильона на вторую платформу и реконструкция исторического локомотива.

Фото: со страницы главы РК