В Суоярви будет построено семь домов для переселенцев из ветхого жилья

На территории Суоярвского района находится 135 домов, признанных аварийными до 2017 года.

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Суоярвском районе ведется работа по формированию земельного участка и готовятся документы на строительство нового жилья.

Часть жителей в Суоярви изъявили желание продать аварийное жилье в муниципальную собственность.