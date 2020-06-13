13 июня 2020, 16:22
В Суоярви будет построено семь домов для переселенцев из ветхого жилья
Четверть всего аварийного жилищного фонда Карелии приходится на Суоярви
На территории Суоярвского района находится 135 домов, признанных аварийными до 2017 года.
В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Суоярвском районе ведется работа по формированию земельного участка и готовятся документы на строительство нового жилья.
Часть жителей в Суоярви изъявили желание продать аварийное жилье в муниципальную собственность.