Еще 137 человек заразились коронавирусом в Карелии за сутки

Еще 137 человек заразились коронавирусом в Карелии за прошедшие сутки. Из них не делали прививку против ковида 134 человека. Заболевших – 131, в состоянии средней степени тяжести находятся 57 человек, в тяжелом – 10. Такие данные сегодня утром представил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Общее число инфицированных в республике за время пандемии возросло до 49 164 человек.

За сутки были выписаны 77 человек. За все время пандемии болезнь в республике побороли 47 057 человек.

Также медики подтвердили три новых летальных исхода от коронавируса. За все время в Карелии от ковида умерли 610 человек.

В настоящее время в стационарах находятся 709 человек. На самоизоляции – 545. (фото profile.ru)