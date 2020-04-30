Глава Минстроя Карелии рассказал о мнимом заражении коронавирусом

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети рассказал о результатах своих тестов на коронавирус. Напомним, ранее сообщалось, что чиновник был госпитализирован, а его первый тест на Covid-19 оказался положительным.

Сам Россыпнов утверждает, что все три его теста дали отрицательный результат.

Вместе с тем, из данной ситуации и лично я, и весь коллектив министерства строительства извлекли выводы о необходимости максимального сокращения контактов на период пандемии. Дело не только в опасности заражения, но и в том, что следствием любого положительного теста является долгая изоляция любого из контактировавших, невозможность заниматься многими личными и рабочими делами. На собственном опыте мы убедились в том, что это влечет большие затруднения,

- заявил министр.

Виктор Россыпнов также поблагодарил всех, кто прислал ему слова поддержки во время болезни.