Эпидемиолог назвала срок максимальной заразности людей с COVID-19

Когда ковид-заболевший максимально заразен? Ответ на этот вопрос в беседе с РИА Новости дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, человек становится максимально заразным еще за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания коронавирусом.

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна»,

- считает Пшеничная.

Специалист пояснила, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Пшеничная подчеркнула, что самый простой и эффективный метод защиты – это маска. (фото rberega.info)