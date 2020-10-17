Названо полезное для сердца и мозга лакомство

Содержащиеся в горьком шоколаде флавоноиды благоприятно влияют на организм человека. Эти соединения обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами и снижают кровяное давление. О пользе горького шоколада пишет РИА Новости со ссылкой на Insider.

Помимо благотворного влияния на работу сердца и мозга, этот продукт способен повысить уровень «хорошего» холестерина и понизить уровень «плохого».

Сладость, как считают медики, помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом. Небольшое количество темного шоколада каждый день может благотворно повлиять на общую когнитивную деятельность. (фото на главной shokoladki.ru)