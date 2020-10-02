Названы снижающие риск рака груди продукты

В шоу на Первом канале назвали продукты, которые могут снизить риск развития онкологии. Персики, капуста и помидоры могут помочь в профилактике рака груди. Об этом заявила популярная ведущая и доктор Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!», пишет «Лента.ру».

Ее соведущий напомнил, что рак груди занимает первое место в мире по смертности. Сегодня есть много средств лечения и диагностики онкологии. Но как показали исследования британских специалистов, некоторые продукты также могут оказаться полезны в качестве профилактики.

По словам врача Дмитрия Шубина, персик содержит вещество кверцитин, которое обладает противоопухолевым эффектом. В капусте есть сульфорафан, подавляющий рост опухолевых клеток, а в помидоре - ликопин, препятствующий развитию рака груди.