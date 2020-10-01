Ученые рассказали об опасности утреннего кофе

Утренний кофе может привести к проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Бата. Результаты их работы представлены в British Journal of Nutrition.

В ходе эксперимента одним добровольцам сразу после пробуждения предлагалось выпить натощак сладкий напиток, равный по содержанию калорий обычному завтраку. Другим предлагали сперва выпить крепкий черный кофе, а спустя полчаса давали сахаросодержащий напиток.

Затем у добровольцев брали кровь для анализа уровня глюкозы. Оказалось, что употребление кофе перед завтраком увеличивало сахар в крови на 50 процентов, сообщает РИА Новости.

Как считают исследователи, в перспективе скачки этого показателя могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе, что увеличивает риск развития диабета второго типа. При этом ученые полагают, что полностью исключить из рациона утренний кофе не стоит. Просто перед его употреблением они рекомендуют плотно позавтракать.

Фото: prostoest.ru