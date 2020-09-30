Росконтроль назвал пельмени, которые опасно есть

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил популярные в России пельмени и вынес свою оценку, сообщает «Лента.ру».

Рассматривалась продукция девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

Высокое качество и сравнительно большое количество мяса замечено у марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Последняя признана лучшей маркой.

Кроме того, к покупке также рекомендованы продукты «Мыс Алтая» и «Бийские».

«Оставшиеся четыре марки пельменей оказались опасны для здоровья. Так, в продукте бренда «Ложкаревъ» эксперты обнаружили сальмонеллы, в марках «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» в ходе проверки нашли листерии», - пишет издание.